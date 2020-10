Kärnten: 67-Jähriger bedroht und schlägt ältere Schwerstern

Körperverletzung und gefährliche Drohung: 67-jähriger Villacher ging auf seine beiden älteren Schwestern los.

Kärnten. Ein 67-jähriger Villacher verletzte am Dienstagvormittag um etwa 10:45 Uhr an seiner Wohnadresse im Stadtgebiet von Villach, seine 69-jährige Schwester mit Faustschlägen leicht am linken Oberarm.

Danach bedrohte er seine ebenfalls dort wohnhafte 73-jährige Schwester gefährlich.



Gegen den Beschuldigten wurde ein Betretungs- sowie ein Annäherungsverbot für beide Wohnadressen der Schwestern ausgesprochen. Die Tat wurde, nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, wegen Körperverletzung und gefährliche Drohung zur Anzeige gebracht. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch nicht bekannt.