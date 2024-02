Kärnten droht Mega-Stauwochenende

Verstopfte Straßen wird es auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt geben.

Kärnten. Der kommende Samstag und Sonntag bedeuten das Ende der Semesterferien in OÖ und der Steiermark. Die Winterferien finden im deutschen Bundesland Sachsen, in Teilen der Slowakei und der Tschechischen Republik ihr Ende. „Frühlingsferien ade“ heißt es ebenfalls in Teilen der Niederlande. Die Auswirkungen davon werden speziell am Samstag auf den Transitrouten und den Zu- bzw. Abfahrten in Westösterreich für kilometerlange Staus sorgen.

Staus. Betroffen sein wird vor allem Kärnten. Mit verantwortlich dafür sein werden auch die „Immobilienmesse“ und die „Häuselbauermesse“, die wie gewohnt tausende Besucher ins südlichste Bundesland Österreichs locken werden.



Verstopfte Straßen sind vorprogrammiert

Anreise. Erfahrungsgemäß reisen viele Gäste mit dem eigenen Fahrzeug an. Das führt laut ARBÖ in der Regel zu langen Verzögerungen, besonders auf der Florian-Gröger-Straße, der Rosentaler Straße und der St. Ruprechter Straße sowie der Valentin-Leitgeb-Straße. Autofahrer brauchen also gute Nerven.

Häuslbauermesse. Bereits zum 35. Mal wird Klagenfurt am kommenden Wochenende zum „Hotspot“ für Häuslbauer und denen, die es noch werden wollen. Von Freitag bis Sonntag (23. bis 25. Februar) findet am Messegelände der Kärntner Landeshauptstadt die Häuslbauermesse statt. Orts- und zeitgleich geht die „Immobilienmesse Alpen-Adria“ über die Bühne. Auf rund 30.000 m² Fläche können sich ca. 26.000 Besucher bei 400 Austellern informieren.