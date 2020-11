Kärnten: Koch rammte Chef Messer in den Kopf

Das Opfer überlebte die brutale Attacke nur dank einer sofortigen Not-OP im Spital.

Der blutige Angriff passierte am 17. März in St. Jakob im Rosental kurz nach dem ersten Lockdown.

Trotz Party-Verbot und Ausgangsbeschränkungen hatten das spätere Opfer und eine seiner angestellten ihre runden Geburtstage gefeiert – zunächst in einem privaten Hof, später in der Pizzeria des 50-Jährigen. Nachdem reichlich Alkohol geflossen ist, soll es zwischen dem Geburtstagskind und seinem Koch (54) zu einem Streit gekommen sein, der sich immer mehr aufgeschaukelt hat. Als der Gastronom gegen Mitternacht das Lokal verließ, soll ihm der 54-Jährige gefolgt sein und ihm am Hauptplatz mit einem Steakmesser in den Kopf und in den Rücken gestochen haben.

Das Opfer überlebte nur dank einer sofortigen Not-OP. Nun hat die Staatsanwaltschaft den Pizza-Koch wegen versuchten Mordes angeklagt, wie Sprecherin Tina Frimmel-Hesse sagte. Der Prozess-Termin ist noch offen. Es gilt die Unschuldsvermutung.