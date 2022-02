Kärntner geriet mit Bein in Schredder - Schwer verletzt

Der 53-Jährige wollte ein Eisenteil aus einem Schredder entfernen und stieg dazu ins Innere

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt) ist in der Nacht auf Samstag ein 53-jähriger Mann schwer verletzt worden. Gegen 2.30 Uhr wollte er ein Eisenteil aus einem Schredder entfernen und stieg dazu ins Innere. Als sich die Maschine kurz bewegte, geriet er mit seinem Bein in den Schredder. Der Mann wurde notärztlich erstversorgt und von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.