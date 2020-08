Kampfhund biss Frauen ins Spital

Ein Listenhund attackierte zwei Frauen. Sie kamen verletzt ins Krankenhaus.

Kärnten. Blutige Kampfhund-Attacke am Sonntag in Arnoldstein: Dort gingen am frühen Abend zwei Hundebesitzerinnen (55,23) mit ihren angeleinten Mischlingen spazieren. Als sie an einem Wohnhaus vorbeikamen, sprang plötzlich ein American-Staffordshire-Kampfhund aus einem Fenster ins Freie und attackierte zunächst die beiden anderen Hunde.

Der Listenhund verbiss sich, die beiden Hundehalterinnen versuchten, die Tiere voneinander zu trennen. Dabei wurden sie von der aggressiven Terrier-Hündin mehrfach in die Unterarme und Beine gebissen.

Passanten konnten die Hunde trennen, die Frauen kamen ins Spital.