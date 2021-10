Ein 59-Jähriger hatte bereits am Donnerstag ein Kriegsrelikt aus dem Ossiacher See geborgen und am Ufer deponiert. Als er die Bombe al Freitag untersuchen wollte, explodierte sie.

Als der Deutsche das Fundstück am Ufer untersuchen wollte, kam es zur Explosion. Der Mann wurde dabei tödlich verletzt. Details folgen in Kürze.