Leiche in Carport - Lenker bei Reparatur erdrückt

Sein Auto stand auf dem Brustkorb des leblosen Mannes – er dürfte erdrückt worden sein.

NÖ. Zu dem Todesdrama kam es Freitag in den Morgenstunden an einem Einfamilienhaus in Münchendorf. Dort wollte ein Kollege und Freund einen 52-Jährigen abholen, um gemeinsam mit ihm zur Arbeit zu fahren. Dabei machte er ein schockierende Entdeckung: Im Carport lag der tote Bewohner unter seinem Auto, an dem er wohl in der Früh noch herumgeschraubt hatte. Was genau passiert sein mag, ist noch Gegenstand der Ermittlungen Ein Auto stand auf dem Brustkorb des leblosen Mannes – möglicherweise aber war der Wagenheber unter dem Gewicht des schweren Geländewagens gebrochen. Und das Fahrzeug erdrückte den 52-Jährigen. Zur Zeit wird nicht von Fremdverschulden ausgegangen, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.