Leiche nach Wohnhausbrand in Kärnten gefunden

Ein Mann ist Freitagfrüh bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Millstatt (Bezirk Spittal an der Drau) ums Leben gekommen.

Das Feuer war gegen 06.30 Uhr im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine männliche Leiche im Wohnzimmer. Ob es sich dabei um den alleinigen Bewohner des Hauses handelt, war vorerst nicht bekannt, die Ermittlungen zur Klärung der Identität liefen, teilte die Polizei mit. Laut ersten Ermittlungen dürfte die Strahlungswärme eines Heizgerätes den Brand ausgelöst haben. Die Höhe des Sachschadens war vorerst nicht bekannt. Im Einsatz standen 75 Kräfte von sechs Freiwilligen Feuerwehren.