Mädchen (11) donnerte mit Traktor in Wohnhaus

Die junge Lenkerin verunglückte beim Transport von Silageballen mit dem Traktor.

Kärnten. Der spektakuläre Unfall passierte am Donnerstag in Althofen im Bezirk St. Veit an der Glan. Eine erst elfjährige Schülerin transportierte gegen 14.45 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes mit einem Traktor Silageballen. Dabei geriet das Fahrzeug auf einer abschüssigen Wiese ins Rollen, das Mädchen konnte die Zugmaschine nicht mehr unter Kontrolle bringen. Daraufhin durchbrach der Traktor einen Gartenzaun sowie eine Hecke und prallte schließlich gegen den Dachstuhl eines Wohnhauses. Die 11-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sie wurde ins Spital geflogen.