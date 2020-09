Masken-Sünder verprügeln Mann in ÖBB-Zug: Fahndung nach diesen Männern

Nachdem vier Masken-Sünder auf einen 48-jährigen Zug-Passagier einprügelten fahndet die Polizei nun nach diesen Tätern.

St. Veit/Glan. Am 16.09.2020 um 22:10 Uhr fuhr ein 48-jähriger aus dem Bezirk St. Veit/Glan mit dem Zug von Villach nach St. Veit/Glan. Im Zug hielten sich auch zwei unbekannte weibliche Personen auf, welche entgegen den COVID-Bestimmungen keine Schutzmaske trugen und sich laut und auffällig verhielten. Als die beiden Frauen begannen im Zug angebrachte Informationssticker zu entfernen sprach der 48-jährige die Frauen an, um weitere Beschädigungen zu verhindern. In diesem Moment mischten sich auch zwei unbekannte männliche Personen in das Gespräch ein und verhielten sich äußerst aggressiv gegenüber dem 48-jährigen, der sich daraufhin zurückzog. Die beiden Männer gingen ihm jedoch nach und verletzten ihn mit Faustschlägen und fügten ihm Kratz- und Schürfwunden im Oberkörperbereich zu. Des Weiteren entrissen sie ihm seinen mitgeführten Rucksack, wo nicht bekannt ist, ob der Rucksack aus dem Zug geworfen oder mitgenommen wurde. Der 48-jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch andere Fahrgäste im Zug befunden haben, werden diese ersucht eventuelle Wahrnehmungen bei der Polizeiinspektion St. Veit/Glan zu melden.

Zu diesem Vorfall konnten auf Grund der laufenden Erhebungen folgende Personenbeschreibungen erhoben werden:

Die beiden Frauen sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, haben beide langes, schwarzes Haar, trugen schwarze Leggins. Eine der beiden trug ein kurzärmeliges, weißes Oberteil (Bluse), die Zweite ein schwarzes Oberteil und eine dunkelblaue Nike sportjacke mit breitem, weißem Querstreifen über die Brust und im Bereich Oberärmel.

Männlicher Täter 1:

Ca. 170 cm groß, rotblonden Vollbart, kräftigere Statur, zwischen 25 und 30 Jahre alt, sprach deutschen Dialekt. Bekleidet mit kurzer, roter Hose, hellgrünem Poloshirt mit dunkelgrünen Querstreifen und Aufschrift „MERCER“, schwarze Schildkappe, schwarze Sportschuhe, hatte goldfarbene Armbanduhr, goldfarbene Armketten und Ringe an der rechten Hand.

Männlicher Täter 2:

Ca 180 cm groß, kurzes, schwarzes Haar, beide Seiten hoch geschoren, zwischen 25 und 25 Jahre, Tätowierungen an den Armen: Am linken Unterarm an der Außenseite ein langegezogenes Muster über den gesamten Armrücken, am rechten Unterarm an der Innenseite. Tätowierungen auch am linken Oberarm.

Narben an der Wange, Backenknochen links. Weißes T-Shirt, dunkelblaue Trainingsjacke (am Bild nicht zu sehen, später angezogen), blaue kurze Hose, weiße Sportsocken, blaue Sportschuhe, goldfarbene Armkette an der linken Hand. Ebenfalls deutscher Dialekt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St.Veit/Glan unter der Telefonnummer 059133-2120.