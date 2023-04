Ein Streit in einer Wohnung in Villach hat am Freitagabend mit einer Messerattacke geendet.

Drei Männer, die laut Polizei dem Drogenmilieu angehören, waren in Streit geraten - dabei attackierte ein 42-Jähriger den 21-jährigen Wohnungsinhaber mit einem Messer. Der Verletzte wurde mit Schnittverletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht, die anderen beiden Männer wurden festgenommen. In der Wohnung wurde eine kleine Menge Drogen sichergestellt.