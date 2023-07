Mord-Alarm in Kärnten: Erstochene Frau (63) in Wohnung entdeckt

Schon wieder Mord-Alarm, diesmal in Kärnten! In der Nacht auf Freitag wurde eine Frau tot in ihrer Wohung aufgefunden.

Die Serie an Femiziden nimmt offenbar kein Ende. In der Kärntner Gemeinde Eberndorf kam es offenbar zum bereits 16. mutmaßlichen Frauenmord in diesem Jahr. Eine 63-Jährige wurde mit Stichverletzungen tot aufgefunden. Die Polizei ist vor Ort und konnte den Ehemann der Toten verhaften. Der Mann soll auf der Flucht gewesen sein und gilt als dringend tatverdächtig. Mehr Infos in Kürze