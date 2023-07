Mord Eberndorf: Holländer bricht sein Schweigen

Als die Frau hinfiel, verlor der Holländer völlig die Kontrolle und attackierte sie.

Ktn. Der 69-jährige Marinus K. verhielt sich bei seiner Festnahme Anfang Juli aggressiv. Seither hüllte er sich in Schweigen. Doch nun hat der gebürtige Holländer, der verdächtigt wird, seine Frau (62) in Eberndorf nahe dem Klopeiner See in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben und danach versuchte sich mit dem Auto selbst das Leben zu nehmen, sein Schweigen gebrochen.

An dem besagten Abend sei Alkohol geflossen. Als die Frau in der Küche ausrutschte, sei er in Rage geraten. „Dann ist er laut seinen Aussagen mit dem Stanley-Messer auf sie losgegangen“, sagt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft zu „5min.at“.

Der Tatverdächtige, für den die Unschuldsvermutung gilt, bleibt vorerst weiterhin in U-Haft. Ein psychiatrisches Gutachten werde erstellt.