Ein 17-jähriger Mopedlenker ist am Montag nach einem Unfall in Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden.

Der Jugendliche hatte beim Einbiegen in eine Kreuzung einen Pkw, gelenkt von einem 26-jährigen Mann aus der Steiermark, übersehen und war mit diesem kollidiert. Der Mopedlenker wurde vom Fahrzeug geschleudert, er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen, teilte die Polizei mit.