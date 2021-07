Paragleiter stürzte aus 30 Metern ab - Schwer verletzt

Der Mann wurde per Hubschrauber ins LKH Villach eingeliefert.

Ein 27-jähriger Oberösterreicher ist am Donnerstagnachmittag mit einem Paragleiter kurz nach dem Start von der Gerlitzen in Kärnten (Bezirk Villach) aus rund 30 Metern abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Schirm war aus unbekannter Ursache zusammengeklappt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann vom Rettungshubschrauber RK 1 in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

19-jährige ebenfalls verunfallt

Ebenfalls mit einem Paragleitschirm verunglückte gegen Donnerstagmittag eine 19-jährige Tirolerin im Bezirk Spittal an der Drau. Sie war von der Emberger Alm in der Gemeinde Berg/Drau gestartet. Nach rund fünf Minuten Flugzeit wurde sie von einer Windböe erfasst, verlor an Höhe und flog gegen eine Fichtengruppe. Dort blieb sie in rund 30 Metern Höhe in einem Baum hängen. Zeugen verständigte die Rettungskräfte, die die Frau nach etwas mehr als einer halben Stunde fanden. Bergretter bargen die unverletzte Frau und brachten sie sicher ins Tal.