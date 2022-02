131 Schulklassen in Kärnten derzeit geschlossen

Land rechnet mit starkem Ansteigen - Positiv Getestete in 38 Alters- und Pflegeheimen.

In Kärnten sind mit Stand Mittwoch 131 Schulklassen wegen Corona-Infektionen geschlossen gewesen. Das erklärte der Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath, am Mittwoch in einer Videokonferenz. In 38 Alters- und Pflegeheimen wurden Menschen positiv auf das Virus getestet, bei den Kindergärten sind 29 betroffen. Stabil ist die Situation in den Spitälern, 128 Personen liegen auf Normalstationen, 13 brauchen intensivmedizinische Versorgung.

Unter den 38 Heimen ist eines im Bezirk Villach-Land, in dem es 23 Infektionen gibt. In Klagenfurt sind in einem Heim 17 Bewohner und neun Mitarbeiterinnen betroffen. In einem Kindergarten im Bezirk Spittal sind 23 Kinder infiziert. Die Fachleute würden in den kommenden Tagen mit stark steigenden Zahlen rechnen, sagte Kurath. Die große Unbekannte in den Rechenmodellen seien die Semesterferien. Im Gegensatz zu Tirol und Salzburg seien die Zahlen in Kärnten während der Weihnachtsferien nicht so stark gestiegen. Wie es in den kommenden Wochen durch die erwarteten Urlauber aussehen wird, ist laut Kurath derzeit unklar.