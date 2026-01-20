Alles zu oe24VIP
Mädchen kollabiert Bahnhof Linz
© zVg

Notfall in Linz

E-Scooter-Fahrerin (19) kollabiert am Bahnhof - und stirbt

20.01.26, 11:01
Mitten in der Halle des Linzer Hauptbahnhofes kam es Montagnachmittag zu einem tragischen Unfall im Zuge eines medizinischen Notfalls, bei dem eine junge Frau - die mit einem  E-Scooter unterwegs war - plötzlich kollabierte.

OÖ. Wie oe24 von Reisenden erfuhr, die an der Absperrung vor der Trafik, wo die 19-Jährige zusammengebrochen war - vorbei mussten, kämpften Einsatzkräfte vom Roten Kreuz sowie eine junge Polizisten verzweifelt um das Leben der E-Scooter-Fahrerin - fast eine dreiviertel Stunde lang wurde das Opfer reanimiert.

Wie die Exekutive auf Anfrage bestätigt, waren alle Bemühungen aber leider vergebens gewesen - die Frau starb nach Einlieferung in ein Linzer Spital.

Was genau passiert war, ist nicht bekannt - offenbar hatte die amtsbekannte 19-Jährige, die der Drogenszene beim Bahnhof zugerechnet wird, einen medizinischen Notfall erlitten, war mit einem Kreislaufzusammenbruch kollabiert oder hatte eine Überdosis erwischt.

