Crash auf S6: Frau bei Unfall auf Pannenstreifen eingeklemmt

Eine 20-jährige Steirerin krachte Montagabend auf der S6 bei Grafenbach in ein Auto auf dem Pannenstreifen. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Notarzthubschrauber brachte die junge Lenkerin ins Spital nach Wiener Neustadt.

Ein Pkw-Lenker ist am Montagabend auf der Semmering Schnellstraße (S6) bei Grafenbach (Bezirk Neunkirchen) gegen ein auf dem Pannenstreifen stehendes Auto geprallt. Die beiden Insassinnen wurden verletzt, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" flog die 20-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ins Krankenhaus Wiener Neustadt. Ihre 28-jährige Schwester am Beifahrersitz wurde leicht verletzt.

© EINSATZDOKU

Die Steirerin war Richtung Wien unterwegs gewesen, als ihr Pkw aus vorerst unbekannter Ursache kurz vor 19.30 Uhr ins Schleudern geriet und gegen die Randleitschiene prallte. Der Wagen kam auf dem Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand, teilte die niederösterreichische Polizei mit. Ein nachkommender Lenker aus dem Bezirk Neunkirchen verringerte aufgrund eines abrupten Bremsmanövers eines Fahrzeugs vor ihm sein Tempo stark. Dabei dürfte der 53-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Der Wagen kam ins Schleudern und stieß gegen den Wagen der 20-Jährigen. Die Lenkerin wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Die S6 blieb bis 21.15 Uhr gesperrt.