Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Täter Graz Lend Notbremse Straßenbahn
© LPD Steiermark

79-Jährige verletzt

Notbremse in Straßenbahn gezogen: Wer kennt diesen Mann?

20.01.26, 11:15
Teilen

Der Mann soll ohne jeglichen Grund die Notbremse betätigt haben. 

Wer kennt diesen Mann in dunkelgrüner Winterjacke? Der noch Unbekannte wird dringend von der Steirer Polizei gesucht. Er soll am 27. November 2025 gegen 13 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 in Graz, Bezirk Lend, grundlos die Notbremse betätigt haben. Aufgrund dessen war eine 79-Jährige so schlimm gestürzt, dass sie schwer verletzt wurde.

Die ältere Dame war kurz zuvor in die Straßenbahn eingestiegen und in einer Nische vor dem Fahrkartenautomaten stehen geblieben, wobei sie sich zumindest mit einer Hand festgehalten hatte. 

Nach dem schweren Sturz musste die Pensionistin ins Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert werden. Da die bisherigen Ermittlungen zu dem Vorfall erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Lichtbilder des Gesuchten an. Zweckdienliche Hinweise zur Identität des dunkelhaarigen Mannes können auch anonym an die Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059/ 133 65 41 10 weitergegeben werden. 

Warum er die Notbremse gezogen hatte, ist bisher unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden