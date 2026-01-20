Notbremse in Straßenbahn gezogen: Wer kennt diesen Mann?

Der Mann soll ohne jeglichen Grund die Notbremse betätigt haben.

Wer kennt diesen Mann in dunkelgrüner Winterjacke? Der noch Unbekannte wird dringend von der Steirer Polizei gesucht. Er soll am 27. November 2025 gegen 13 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 in Graz, Bezirk Lend, grundlos die Notbremse betätigt haben. Aufgrund dessen war eine 79-Jährige so schlimm gestürzt, dass sie schwer verletzt wurde.

Die ältere Dame war kurz zuvor in die Straßenbahn eingestiegen und in einer Nische vor dem Fahrkartenautomaten stehen geblieben, wobei sie sich zumindest mit einer Hand festgehalten hatte.

Nach dem schweren Sturz musste die Pensionistin ins Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert werden. Da die bisherigen Ermittlungen zu dem Vorfall erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Lichtbilder des Gesuchten an. Zweckdienliche Hinweise zur Identität des dunkelhaarigen Mannes können auch anonym an die Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059/ 133 65 41 10 weitergegeben werden.

Warum er die Notbremse gezogen hatte, ist bisher unklar.