Für Büro und Polstermöbel soll der Waidhofner Büromöbelhersteller Bene laut Rahmenvertrag von der Deutschen Bahn einen zweistelligen Millionenbetrag erhalten.

Der Vertrag für die Büro- und Polstermöbeln soll über einen Zeitraum von acht Jahren laufen. Es handle sich um den bedeutendsten Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Unternehmen mit hohem Anspruch

Bene-Geschäftsführer Michael Fried sieht den Auftrag als „starkes Zeichen dafür, dass Qualität, Design und Verantwortung international geschätzt und eingefordert werden“. Das Waidhofner Unternehmen habe mit einem hohen Anspruch an Qualität, Design und einem herausragenden Service überzeugt, betont der Referent für Büroimmobilienmanagement der Deutsche Bahn AG, Alexander Walter. Der Hauptsitz und die Produktion der Bene GmbH liegt in Waidhofen/Ybbs und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende, davon rund 500 in Österreich. Das Unternehmen ist Teil der BGO Holding, zu der auch hali und neudoerfler gehören.