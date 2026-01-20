Neos-Benefizkonzert: Pinzer erspielt 730 Euro für Notschlafstellen

Neos-Spitzenkandidat Bernd Pinzer hat die Wahlkampfbühne mit der Konzertbühne getauscht. Gemeinsam mit seiner Band "Blue Donkey" hat er im Rahmen eines Benefizkonzerts für die Emmausgemeinschaft rund 730 Euro ersungen.

Bernd Pinzer, Neos-Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl am Sonntag in St. Pölten, stellte sich mit seiner Band "Blue Donkey" auf die Bühne und sammelte Geld für Menschen ohne Obdach. Beim Benefizkonzert zugunsten der Emmausgemeinschaft kamen 730 Euro zusammen. Die Partei rundete die Summe auf 1.000 Euro auf und übergab die Spende direkt an die überlasteten Notschlafstellen.

© NEOS St. Pölten

"Wegschauen ist keine Option"

"Wenn überlebenswichtige Notschlafstellen bei winterlichen Temperaturen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, ist Wegschauen keine Option", sagte Pinzer. Mit dem Konzert habe man ein Zeichen setzen und konkrete Hilfe leisten wollen. Er zeigte sich erfreut über die Unterstützung: "Jeder Euro ist wichtig, weil er direkt in die Notschlafstellen der Emmausgemeinschaft fließt. Ich freue mich, dass wir mit dem Konzert einen kleinen Beitrag leisten durften."

© NEOS St. Pölten

Notschlafstelle klagt über Platzmangel

Die Emmausgemeinschaft betreibt drei Notschlafstellen sowie ein Kältetelefon in St. Pölten. Doch das Angebot reicht schon lange nicht mehr aus. Immer mehr Menschen sind gezwungen, bei eisigen Temperaturen im Freien zu schlafen. Seit zwei Jahren steigt die Zahl der obdachlosen Menschen deutlich. Im Durchschnitt müssen jede zweite Nacht Menschen abgewiesen werden, weil kein Platz mehr vorhanden ist.

Neos fordert Kältetelefon für ganz Niederösterreich

Die Neos fordern neben zusätzlichen Schlafplätzen auch ein landesweites Kältetelefon, das im gesamten Bundesland erreichbar ist. "Aktuell ist Niederösterreich das einzige Bundesland ohne eine entsprechende Notrufnummer", erklärte Pinzer. Das Benefizkonzert war für ihn ein Anfang. Doch für echten Schutz vor Kälte braucht es mehr als einen musikalischen Abend.