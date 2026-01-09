Alles zu oe24VIP
Jubiläumsjahr 2025 bringt Besucherrekord im Nationalpark Thayatal
Jubiläumsjahr 2025 bringt Besucherrekord im Nationalpark Thayatal

09.01.26, 15:09
Das Jahr 2025 wird dem Nationalpark Thayatal nicht nur als Jubiläumsjahr in Erinnerung bleiben, sondern auch als Jahr mit einem großen Besucherrekord. Mehr Besucher als je zuvor nutzten die Angebote der Nationalparkverwaltung.

2025, im Jubiläumsjahr des Nationalparks, konnten sich die Mitarbeiter des kleinsten Nationalparks Österreichs über einen neuen Gästerekord freuen: Mehr als 41.000 Naturfreunde nutzten 2025 die vielfältigen Angebote der Nationalparkverwaltung. Dazu kamen noch zahlreiche Natur- und Wanderbegeisterte aus Österreich und Tschechien, die ohne Betreuung im Gebiet unterwegs waren. Insgesamt wird die Zahl der Nationalpark-Besucher auf über 100.000 Personen geschätzt. Die Zahl der Nächtigungen im Wildkatzen Camp und am Wohnmobilstellplatz erreichte ebenfalls einen Rekordwert: Mit 7110 Nächtigungen gab es eine Steigerung um 15,9 % gegenüber dem Vorjahr!

Naturerlebnisse und Aktivitäten

Jubiläumsjahr 2025 bringt Besucherrekord im Nationalpark Thayatal
Christian Übl, Direktor des Nationalparks, freut sich über die vielen Besucher: „Die steigenden Besucherzahlen zeigen, dass der grenzüberschreitende Nationalpark Thayatal-Podyjí für die Menschen sehr attraktiv ist. Von Gesprächen mit unseren Besuchern wissen wir, wie sehr sie die Natur des Thayatals schätzen und hier in den naturnahen Wäldern an der Thaya Erholung und eindrucksvolle Naturerlebnisse finden. Zahlreiche Aktivitäten rund um das 25-Jahr-Jubiläum wie zum Beispiel die vielen Veranstaltungen oder die Medien-Kooperationen haben viel Aufmerksamkeit auf unser kleines Schutzgebiet gelenkt. Die neu eröffnete Aussichtswarte „Umlaufblick“ bei Merkersdorf mit seinem einzigartigen Ausblick auf die Flussschleifen der Thaya hat sich zur neuen Besucherattraktion des Nationalparks entwickelt!“

Mehr Gäste auch in Hardegg

Auch die Stadtgemeinde Hardegg freut sich über die steigende Zahl an Gästen. Der Hardegger Bürgermeister Friedrich Schechtner (ÖVP) berichtet von einem neuen Nächtigungsrekord in der kleinsten Stadt Österreichs und den benachbarten Ortschaften: „Mit 10.631 Nächtigungen haben wir 2025 wieder die 10.000er-Grenze überschritten, mit einer Steigerung von 4,2 % konnten wir erneut einen Nächtigungsrekord erzielen. Damit liegt Hardegg bereits an zweiter Stelle der Gemeinden in der Tourismusregion Retzer Land!" Auch die Burg Hardegg zog laut Schechtner viele Besucher an. Diese werde auch im Sommer 2026 wieder ihre Pforten öffnen.

Neues Programm

Für 2026 sind 50 Angebote im neuem Besucherprogramm enthalten. Claudia Waitzbauer, zuständige Mitarbeiterin für Natur- und Umweltbildung, verweist auf den Jahresschwerpunkt im neuen Programm: „Unter dem Motto ‚Unser wilder Wald – Lebensraum für Tier und Mensch‘ laden wir dazu ein, das Tempo des Alltags hinter sich zu lassen, in die Wildnis einzutauchen und die unverfälschte Natur des Nationalparks kennenzulernen. Bei vielen Angeboten steht der vielfältige Nationalparkwald im Mittelpunk, seine besonderen Bewohner wie Wildkatze, Schwarzstorch, Fledermäuse, Wildschwein und Glühwürmchen werden wir ebenfalls vorstellen. Dazu gibt es Spezialangebote, bei denen wir die Heilkraft des Waldes erkunden oder die Harmonie der Musik mit der Natur des Waldes verbinden!“ Das neue Besucherprogramm steht ab sofort auf der Website des Nationalparks zum Download bereit, wird bei der Ferienmesse in Wien verteilt und kann im Nationalparkhaus als Broschüre bestellt werden.

