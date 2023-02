Frau isst versehentlich Chip, der 100.000 Euro wert ist

Eine Frau machte den Fehler ihres Lebens, nachdem sie versehentlich einen herzförmigen Chip im Wert eines ganzen Vermögens gegessen hatte.

Die Geschichte lautete so: Der Chips-Hersteller Walkers kündigte in den USA an, 100.000 Euro an jene Person zu vergeben, die den perfekten herzförmigen Chip in einer der Packungen finden sollte. Das Unternehmen teilte die aufregende Neuigkeit auf Twitter und Instagram mit und wies die Kunden darauf hin, dass der Wettbewerb bis März 2023 laufen würde.

Eine Supermarktangestellte fand den Chip in einer Tüte, doch die Frau wusste nichts von dem Gewinnspiel. Zuerst machte sie ein Foto von dem ungewöhnlichen Chip und stellte das Foto dann ins Netz. Nachdem sie den Chip bereits gegessen hatte, machten User die Frau auf die 100.000 Euro aufmerksam, die die Frau gewinnen hätte können.

"Es hätte mein Leben ein bisschen glücklicher gemacht, aber ich habe das Geld nicht, also macht es keinen Unterschied", so die Frau. Eine Sprecherin sagte: "Es tut uns sehr leid, von Dawns Missgeschick zu hören, aber es ist noch nicht alles verloren - herzförmige Chips kommen natürlich in vielen Packungen unserer Walkers Chips vor, und da das Gewinnspiel erst am 20. März um Mitternacht endet, bleibt noch genügend Zeit, um die besten herzförmigen Chips zu finden und 100.000 Euro zu gewinnen.