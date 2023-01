Dank dieser Entdeckung sollen Männer keine Glatze mehr bekommen

Haarausfall kann für viele Männer ein unvermeidlicher Teil des Lebens sein, aber er könnte bald der Vergangenheit angehören.

Denn Wissenschaftler haben nach der Entdeckung des so genannten "Höhlenmenschen-Gens" ein mögliches "Heilmittel" gegen Kahlheit gefunden. Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass wir Menschen tatsächlich die Fähigkeit haben, überall Haare zu bekommen.

Wissenschaftler der University of Utah Health und der University of Pittsburgh vermuten nun, dass dieses Gen einfach nur wieder eingeschaltet werden muss, damit einem Menschen wieder Haare wachsen. Dr. Nathan Clark von der University of Utah Health sagte: "Einige genetische Veränderungen könnten für Haarausfall verantwortlich sein.

"Wir haben den kreativen Ansatz gewählt, die biologische Vielfalt zu nutzen, um mehr über unsere eigene Genetik zu erfahren. In der Studie wurden die genetischen Codes von 62 Tieren untersucht, darunter auch die unserer nahen Verwandten, der Affen und Gorillas, um herauszufinden, warum das "Höhlenmenschen-Gen" beim Menschen zu Kahlheit führt.

Sie testeten mit dem Medikament CTP-543. Bei 42 Prozent bzw. 30 Prozent der Personen, die zweimal täglich eine Dosis von 12 bzw. 8 mg einnahmen, kehrten offenbar 80 Prozent der Haare zurück.