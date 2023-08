Peppino-Wutwirt von Millstatt sperrt "nur für Österreicher" auf

Das Restaurant "Peppino" in Millstatt am See sorgt wieder für Wirbel. Nur Einheimische sind willkommen.

Bereits Anfang des Jahres sorgte Stefan Lercher, Wirt des Ristorante Pizzeria Peppino in Millstadt für einen waschechten Eklat. Veganer, Hippies, Ökos und Araber wolle man nicht als Gäste, Tische seien nur für Stammgäste und Einheimische verfügbar. Wutwirt Lercher berichtete bei oe24.TV über schlechte Erfahrungen mit arabischen Gästen. Darüber hinaus sei der Andrang auf sein Lokal so groß, dass er ohnehin nicht genug Kapazitäten habe. Wut-Wirt sperrt Araber, Veganer und Hippies aus

Kärntner Wut-Wirt: "Bei Rot-Grün häng ich mich am nächsten Nussbaum auf" Nun sorgt Lercher mit seinem Peppino erneut für Negativ-Schlagzeilen – denn von seinem umstrittenen Kurs ist der Gastronom offenbar nicht abgerückt. "Neute nur für Österreicher geöffnet", ist auf einem Schild vor dem Lokal zu lesen, wie mehrere empörter User auf der Bewertungsplattform Tripadvisor berichten. "Kein Witz, sondern bitterer Ernst: Als Nicht-Österreicher kein Zutritt!", schreibt Klaus P. © Tripadvisor/Sonja S. × Auch Sonja S. zeigt sich über die Tafel entrüstet: "Wir hatten einen Tisch reserviert und waren hungrig. Also nahmen wir dennoch auf einem Tisch im Freien Platz. Mehrere Menschen, die vorbei kamen, fanden das ebenfalls sehr befremdlich. Ich machte mir den Spaß und löschte einige mit Kreide geschriebenen Buchstaben. "Heute nur für REICHE geöffnet". Der Lokalbesitzer - offensichtlich alkoholisiert - stürzte wutentbrannt heraus und beschimpfte uns unflätig - und verwies uns des Lokals (obwohl wir schon bestellt hatten). Macht nix. Bei Rassisten möchte ich eh nicht mehr einkehren!"