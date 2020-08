Pkw-Lenker (30) crasht gegen Fußgängerunterführung - tot

Die Drautalbundesstraße war von 17.35 Uhr bis 19.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Villach/Paternion. In Kärnten ist ein 30-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Kellerberg (Bezirk Villach-Land) am Mittwochnachmittag ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Pkw gegen eine Fußgängerunterführung geprallt und erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei Kärnten in einer Presseaussendung mitteilte.

Der Mann aus dem Paternion fuhr demnach am Mittwoch um 17.30 Uhr auf der Drautalbundesstraße (B100) aus Richtung Feffernitz kommend in Fahrtrichtung Stadelbach. In Kellerberg, einer Ortschaft in der Gemeinde Weißenstein, kam er aus bisher unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte wenige Meter weiter frontal gegen die Einhausung einer Fußgängerunterführung.

Das Fahrzeug verkeilte sich im Gebäude, der Mann musste von den Feuerwehren mittels hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Am Pkw entstand Totalschaden, an der Fußgängerunterführung erheblicher Sachschaden. Die Drautalbundesstraße war von 17.35 Uhr bis 19.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.