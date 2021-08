Polizei-Einsatz: Zwei junge Männer schießen von Balkon

Der 20-jährige wies beim Eintreffen der Polizei Anzeichen eines Drogenkonsums auf, der 19-jährige war stark alkoholisiert.

Klagenfurt. Zwei junge Männer haben am späten Freitagnachmittag laut Zeugen mit einer Waffe von einem Balkon in Klagenfurt auf ein gegenüberliegendes Gebäude geschossen. Der 20-jährige wies beim Eintreffen der Polizei Anzeichen eines Drogenkonsums auf, der 19-jährige war stark alkoholisiert. Die Polizei stellten in der Wohnung des 20-Jährigen eine Schreckschusspistole sowie eine CO2-Gasdruckpistole sicher.

Beide Männer wurden wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Zudem wurde gegen sie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Gegen den 20-jährigen wurde aufgrund eines aufrechten Waffenverbotes auch eine Anzeige nach dem Waffengesetz erstattet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.