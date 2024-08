Polizei nimmt Aladin am Villacher Kirchtag fest

Das war ein seltener Gast - und er wurde gleich von der Polizei festgenommen.

In Kärnten auf dem Villacher Kirchtag geht es heiß her.

Am Kirchtag

Das ist allerdings neu: Aladin am Villacher Kirchtag - und er wurde von der Polizei gleich festgenommen. Was der Grund war, ist erst einmal noch unklar. Lag es an der Verkleidung, am Teppich oder an etwas anderem?

Polizeikontrolle

Deutlich zu sehen ist, die Polizei nahm den Teppich ganz genau ins Visier. Scheint so, als hätte der nicht der Norm entsprochen. Wie es weiterging nach der Polizeikontrolle ist unklar. Wahrscheinlich gings für den Aladin zu Fuß weiter.