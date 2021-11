Rätsel um Tod von junger Mutter (26)

Die Familie ist sich sicher: Es war kein Selbstmord, sondern Fremdverschulden.

Ktn. Ende Oktober ­stürzte in der Fischl-Siedlung in Klagenfurt eine junge Frau vom Balkon im 8. Stock ihrer Wohnung. Wenig später war die 26-Jährige tot. Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht, die Todes-Ermittler der Kripo gingen von einer Verzweiflungstat der jungen Mutter aus.



Doch daran hat die Familie Zweifel. Die Tochter liebte ihr dreijähriges Kind über alles, schmie­dete gerade Zukunfts­pläne. Inzwischen ist auch ein Zeuge aufgetaucht, der zum fraglichen Zeitpunkt zwei Personen auf dem Balkon gesehen haben will. Nachbarn wollen ­darüber hinaus einen Streit aus der Wohnung der 26-Jährigen wahrgenommen haben. Und auch Schreie seien zu hören gewesen.

Die Einäscherung der jungen Mutter wurde jedenfalls verschoben, eine Obduktion angeordnet. Die Polizei ermittelt in dem Fall weiter, wie die Staatsanwaltschaft be­stätigte. Die Familie wartet auf Gewissheit.