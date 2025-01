Wilde Amokfahrt vor Haftantritt: Raser geschnappt

Der 28-Jährige hielt am Mittwochabend die Kärntner Polizei auf Trab.

Wildwest-Szenen am Mittwochabend rund um St. Veit an der Glan. Ein Niederösterreicher (28) lieferte sich mit der Polizei eine dramatische Verfolgungsjagd. Dabei crashte er in mehrere Autos und beschleunigte betrunken auf bis zu 200 km/h.

© Instagram/klagenfurt_elite

Der junge Lenker war gegen 17.15 Uhr den Behörden gemeldet worden, weil er betrunken unterwegs gewesen war. Zwei Polizeistreifen gelang es, das Fahrzeug aufzuspüren und den 28-Jährigen anzuhalten. Doch plötzlich gab der Lenker Vollgas und flüchtete mit seinem Audi TT über einen Randstein hinweg. Dabei touchierte das Fahrzeug ein weiteres Auto, welches auf den Gehsteig geschleudert wurde, wo es beinahe eine Fußgängergruppe erfasste.

Alleine im Ortsgebiet fuhr der Flüchtige bis zu 120 km/h Richtung Stadtmitte, wo ihn eine weitere alarmierte Polizeistreife versuchte anzuhalten. Weil der 28-Jährige auf das Polizeiauto zufuhr, musste ein Beamter, der zuvor ausgestiegen war, in sein Dienstfahrzeug springen, um nicht erwischt zu werden. Es kam zu einem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Das Polizeiauto wurde dabei schwer beschädigt.

Mehrere Unfälle verursacht

Aber auch das hielt den Raser nicht auf, seine Flucht fortzusetzen und jegliche Anhalteversuche zu ignorieren. Denn nur kurze Zeit später drängte er bei einem Kreisverkehr erneut eine Polizeistreife zur Seite. Dabei wurden auch die Reifen seines Audis beschädigt.

Schließlich flüchtete der Raser über die S37 in Richtung Klagenfurt, wobei er versuchte, einen Streifenwagen gegen eine Betonleitwand zu drücken und auf weit über 200 km/h beschleunigte. Weil er einen Reifenschaden hatte, fuhr er mit einer Funken schlagenden Felge weiter.

Kurz vor dem Autobahnknoten Klagenfurt Nord verlor der Niederösterreicher beim Überholen mehrerer Fahrzeuge im Zick-Zack-Kurs schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er noch zwei Privatautos touchiert hatte, blieb sein Audi TT an einer Leitschiene hängen. Der Lenker, der einen Alkotest verweigerte, wurde festgenommen.

Einen Tag vor Haftantritt

Der 28-Jährige hätte am Freitag in Wiener Neustadt eine Haftstrafe antreten müssen. Weil Fluchtgefahr bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Lenker seit Jahren keinen Führerschein besitzt. Die zahlreichen, etwa 50, Verwaltungsübertretungen, davon sieben Unfälle mit Fahrerflucht, werden separat erstattet. Am Einsatz waren insgesamt zehn Streifenwagen mit 20 Beamten beteiligt.