Staatsanwaltschaft ermittelt nach CO-Unfall wegen Mordversuchs

Am Mittwoch kam es zu einem CO-Unfall in Maria Rain (Kärnten): eine 46 Jahre alte Frau und ihr 14-jähriger Sohn wurden ins Spital gebracht und schweben in Lebensgefahr - nun geht die Staatsanwaltschaft von einem möglichen Mordversuch aus.

Maria Rain. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nach einem Zwischenfall mit Kohlenmonoxid in Maria Rain (Bezirk Klagenfurt-Land) ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet. Behördensprecherin Tina Frimmel-Hesse bestätigte der APA eine entsprechende Meldung des ORF Kärnten. Wie sie zur APA sagte, dürfte der Gasaustritt kein Unfall gewesen, sondern bewusst herbeigeführt worden sein. "Es gibt den Verdacht, es könnte auch ein versuchter Mord sein", sagte Frimmel-Hesse. "Was herauskommt ist aber noch völlig offen." Die beiden Betroffenen - eine 46-jährige Frau und ihr 14 Jahre alter Sohn - wurden in die Grazer Uniklinik eingeliefert. Es handelte sich um schwere Vergiftungen, die beiden waren in kritischem Zustand. Sie konnten bisher nicht befragt werden. Dass eine dritte Person im Spiel gewesen sein könnte, davon geht die Staatsanwaltschaft nicht aus.