Steirer stolperte und fiel 100 Meter in die Tiefe - tot

Seine Ehefrau hatte bereits eine Vermisstenanzeige gemacht.

Kärnten. Tragödie in den Kärntner Bergen: Ein Murtaler (68) war am Montagunterhalb des Gipfes der Velika Baba in den Steiner Alpen in Bad Eisenkappel tot gefunden worden. Der Wanderer war nicht mehr in die Unterkunft zurückgekehrt. Deshalb hatte seine Ehefrau Anzeige erstattet. Entdeckt wurde er mittels Handypeilung und Helikopter-Flügen.

Sturz von 100 Metern

Sowohl ein Polizei- als auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Erhebungen im Unfallbereich zeigten, dass der Mann beim Abstieg auf einem schmalen und ungesicherten Steig gestolpert und rund 100 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein dürfte.

Zum Ziel hatte das Unfallopfer den Seeländer Sattel und Velika Baba im äußersten Süden Österreichs.