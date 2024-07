Wegen Handy-App in Bergnot: Vater (47) und Sohn gerettet

Die beiden Deutschen mussten von einem Hubschrauber geborgen werden.

Der 47-jährige Deutsche und sein Sohn (13) waren am Montag kurz vor 9.45 Uhr in Hirschwang zu einer Wanderung in Richtung Mittagstein im Rax-Schneeberg-Gebiet aufgebrochen. "Sie hatten nur die ungenaue Information ihres Unterkunftgebers, dass es einen Wanderweg ohne Kletterbedarf gäbe", heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Da sie aber den Weg nicht gefunden hatten, benutzte der Vater eine Handy-App, welche allerdings im oberen Bereich des Berges in die Irre führte. In dem unwegsamen Gelände konnten die beiden weder vor noch zurück.

Vater wird angezeigt

Kurz vor 14 Uhr setzte der Vater schließlich einen Notruf ab. Bergrettung, Alpin- und Flugpolizei rückten aus, um den in Not geratenen Wanderern zu helfen. Vater und Sohn konnten mit dem Hubschrauber mittels Tau gerettet werden. Die Kosten der Bergung werden in Rechnung gestellt, der Vater muss zudem mit einer Anzeige rechnen.

Laut der Landesdirektion Niederösterreich, sei eine sorgfältige Tourenplanung mit genauem Kartenmaterial und aktuellen Informationen über die Wege- und Wetterverhältnisse unerlässlich. So könnten Unfälle in den Bergen vermieden werden.