Teenies mit Mopeds auf Autobahn festgenommen

Die Jugendlichen (13, 14) mussten eine Nacht in der Zelle verbringen.

Ktn. Die Teenager hatten in Wolfsberg zwei älteren Jugendlichen (15, 16) gedroht, sie umzubringen, wenn sie nicht die Fahrzeuge herausrücken würden. Mit den geklauten Mopeds konnten der 13- und der 14-Jährige flüchten und auf die Südautobahn fahren. Weil sie angezeigt wurden, rückte die Polizei aus.

Beide Teenies konnten festgenommen werden. Auf Insta­gram gesteht der Jüngere: „Wir haben die Mopeds geklaut und sind damit abgehauen. Wir wussten nicht, dass man nicht auf der Autobahn fahren darf.“ Eine Nacht hätten sie in der Zelle in Wolfsberg verbracht, angeblich ohne Essen und Trinken. Der Ältere wurde danach in die Justizanstalt eingeliefert.