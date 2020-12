Es ist bisher noch in keinem Fall zu einer Geldübergabe gekommen, das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen übernommen.

Kärnten. Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen insgesamt 20 Briefsendungen mit erpresserischem Inhalt versendet. In diesen Briefen werden die Empfänger aufgefordert, einen Geldbetrag an bestimmten Örtlichkeiten zu hinterlegen, widrigenfalls „etwas Schlimmes“ passieren würde. Die Adressaten sind offenbar willkürlich gewählt und verteilen sich auf mehrere Bezirke in Kärnten.

Es ist bisher noch in keinem Fall zu einer Geldübergabe gekommen, das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen übernommen.

Etwaige weitere Empfänger solcher Schreiben werden aufgefordert, bei der nächsten Polizeidienststelle eine Anzeige zu erstatten. Zweckdienliche Hinweise auf den Täter werden vom Landeskriminalamt Kärnten unter der Tel. Nr. 059 133 20 3333 entgegengenommen.