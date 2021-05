Vater findet 23-jährigen Sohn tot in Wohnung

Eine Obduktion ergab als Todesursache eine Vergiftung durch Suchtmittel.

Kärnten. Wie die Polizei heute in einer Aussendung bekanntgab, wurde bereits am Samstag ein 23-jähriger Mann von seinem Vater tot in einer Wohnung in Klagenfurt aufgefunden.

Da sich der Mann in einem Drogenersatzprogramm befand und es im Zimmer Hinweise auf Suchtmittelkonsum gab, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Diese ergab als Todesursache eine Vergiftung durch Suchtmittel.

Weitere Erhebungen werden geführt.