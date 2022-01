× Kardinal Schönborn feuert Polizei-Seelsorger

Diakon Uwe Eglau (56) hielt bei einer Corona-Demo eine umstrittene Rede.

Wien. Jetzt warf Kardinal Christoph Schönborn den Polizeidiakon raus: „Hiermit entpflichte ich Dich mit sofortiger Wirkung von Deinem Dienst“, so der Erzbischof knallhart. Eglau hatte sich bei der Corona-Demo mit einem „hingerichteten Kriegsdienstverweigerer der Nazizeit verglichen und gefordert, dass diese Form der Regierung ein Ende“ hat. Auch unterzeichnete er kürzlich einen Offenen Brief von Polizisten an den Innenminister. Im Schreiben wurde eine Absage der Impfpflicht gefordert.