Kein Personal: Hotels müssen jetzt zusperren

Wien/Mondsee. Die Mitteilung auf der Homepage des Mondsee-Hideaway bringt es auf dem Punkt: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Iris Porsche Hotel & Restaurant seine Türen aus personellen Gründen dauerhaft schließt“, ist da zu lesen. Die schwierige Suche nach qualifiziertem Personal wird von Iris Porsche als Hauptgrund für die Schließung genannt.

Mangel. Laut einer ÖHV-Studie fehlen kurz vor Start der Sommersaison in 88 Prozent der heimischen Betriebe Mitarbeiter. Kammervertreter sprechen von 35.000 offenen Stellen. Walter Veit, Präsident der österreichischen Hoteliervereinigung, relativiert im ÖSTERREICH-Interview: „Es sind 15.000 bis 20.000“. Das sei aber kein reiner Fachkräfte-Mangel, sagt er, „wir suchen Mitarbeiter in allen Bereichen, bilden auch gerne Ungelernte aus.“ Und: „Wir haben wieder den gleich hohen Beschäftigungsstand wie vor Corona.“

Buchungslage für den Sommer ausgezeichnet

Positiv. Gut ist auch die Buchungslage für den Sommer: Zwei Drittel der Hotelbetreiber rechnen mit einer positiven Geschäftsentwicklung. In Wien gibt es 90 Prozent Plus. „Österreichweit läuft der Juni sehr, sehr gut“, sagt Walter Veit, „ebenso der Juli“. Lediglich im August gibt es noch freie Einheiten. Besonders erfreulich: „Comeback der deutschen Touristen“, so Veit.