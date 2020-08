Keine Gratis-Tests für Ibiza-Urlauber

Rund 100 Urlauber aus Mallorca landeten gestern Vormittag 12 Stunden nach Inkrafttreten der Reisewarnung in Wien.

Wien-Schwechat. Um 11.42 Uhr, acht Minuten früher als geplant, landet gestern der Flug W6 2946 (Wizz Air) aus Palma de Mallorca mit etwa 50 Passagieren am Flughafen Wien. Nur 13 Minuten danach folgt die Maschine mit der Nummer FR 105 der Fluglinie Ryanair, ebenfalls besetzt mit nicht mehr als 50 Mallorca-Urlaubern.

Für viele der Rückkehrer ist Schwechat nur ein Zwischenstopp. Die meisten reisen weiter nach Bratislava, sie müssen sich keiner Kon­trolle unterziehen. Die Österreicher unter den Passagieren hingegen sehen sich mit einer seit 12 Stunden geltenden Reisewarnung für die Balearen konfrontiert.

Reibungslos. Anders allerdings als beim katastrophalen Corona-Chaos auf der Autobahn an der österreichischen Grenze in Kärnten mit bis zu 15 Stunden Wartezeit lief in Wien-Schwechat alles reibungslos ab, wie etwa Anna B. (22) und Maria A. (24) im oe24.TV-Interview erklärten: „Alles hat gut funktioniert. Wir mussten nur ein Formular ausfüllen, wo wir waren und dass wir jetzt einen Corona-Test machen werden.“

Diesen Test lassen die beiden Wienerinnen direkt am Flughafen im Gesundheitszentrum vornehmen.

Keine Gratis-Tests mehr seit Sonntag um Mitternacht

120 Euro. Die Kosten von 120 Euro pro Test müssen Urlaubsrückkehrer selbst tragen. Das Gratis-Angebot galt nur für all jene, die vor Inkrafttreten der Reisewarnung (Sonntag um Mitternacht) nach Österreich zurückkehrten. Anna B. und ihre Freundin nehmen die ungeplante zusätzliche Reisebudgetbelastung hin: „Blöd, aber es gibt Schlimmeres. Wir hoffen nur, dass nicht allzu viel los ist.“ Das war es dann auch zum Glück nicht.

Trotz eines durchschnittlichen Durchlaufs von 1.000 Tests täglich mussten sich Anna B. und Maria A. nicht anstellen. Das Prozedere war schnell erledigt, das Testergebnis erhielten die beiden wenige Stunden später.

Ibiza-Urlauberin positiv

Virus-Alarm. Schon vor der Reisewarnung kehrten offenbar am Coronavirus erkrankte Urlauber zurück nach Österreich. Durch die Gratis-Testaktion des Landes NÖ wurde eine Urlauberin, die auf Ibiza war, nun positiv auf Covid-19 getestet!

Insgesamt gab es am Montag 242 neue Fälle in ganz Österreich – allein 96 davon in Wien. Darunter auch Rückkehrer aus Kroatien und anderen Balkan-Staaten, für die bereits die Reisewarnung gilt. Konkret: Von 4.696 Kroatien-Rückkehrern waren in Wien 71 positiv. In NÖ gab es insgesamt 36 neue Fälle, die durch Kontakt zu Kroatien-Rückkehrern entstanden sind.

Test-Stellen. Nach wie vor gibt es in Wien (Happel-Stadion) und mehreren NÖ-Orten die Möglichkeit, sich nach dem Urlaub in den Drive-in-Stationen testen zu lassen.