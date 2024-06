Kinder in Freibad belästigt - Afghanen hatten eine Flasche Wodka intus

Immer mehr Details werden über den Übergriff zweier Afghanen im Freibad von Traiskirchen bekannt: Demnach war das jüngste der sechs Opfer erst 9! Und die in U-Haft sitzenden Männer können sich angeblich an nichts erinnern - sie hätten zusammen an jenem Tag im Freibad eine Flasche Wodka geleert.

NÖ. Laut Opfer-Anwalt Florian Höllwarth, der die Eltern des jüngsten Opfers und auch die Angehörigen einer 10-Jährigen vertritt, war es die Jüngste, die 9-Jährige, die den widerlichen Fall von sexueller Belästigung an fünf Mädchen und einem Burschen am 18. Juni um 18.20 Uhr im Freibad "Aqua Splash" in Traiskirchen ins Rollen gebracht hat. Die Kleine war wie die anderen den Angriffen im Strudel-Becken schutzlos ausgeliefert, weil sie sich nicht aus dem Strudel befreien konnte.

Erst als der Strudel abgeschaltet wurde, kam sie aus dem Wasser und lief gleich zu den erwachsenen Freunden ihrer Eltern, mit denen sie im Bad war. Dann ging es Schlag auf Schlag. Der Bademeister wurde informiert, die zwei Afghanen versteckten sich in der Umkleide, wo sie schließlich festgenommen wurden. Jetzt sitzen Fardin A. (30) und Noorullah P. (29) in U-Haft.

Vertritt die Eltern eines Opfers: Anwalt Florian Höllwarth

Ein Beschuldigter erst seit 3 Wochen in Österreich

Die beiden Männer, die erst seit kurzem im Land sind - einer hat angeblich eine Frau in Belgien, wurde aber zweimal zurück nach Österreich abgeschoben, der zweite ist angeblich verwitweter Turnlehrer, der erst seit 21 Tagen in Österreich lebt - wurden durch die Opfer eindeutig wiedererkannt. Laut ihrer Einvernahme (die oe24 vorliegt) gaben die beiden beschuldigten Afghanen zu Protokoll, dass sie an jenem Tattag zusammen eine Flasche Wodka getrunken und deshalb ein Blackout gehabt hätten. Einer der beiden will sich nicht einmal erinnern, im Freibad gewesen zu sein.

