6 Kinder im Freibad belästigt - 2 Afghanen in U-Haft

Zwei Afghanen, die wohl im Asylheim Traiskirchen untergebracht sind, sollen mindestens sechs unmündige Kinder im örtlichen Freibad sexuell belästigt haben. Die beiden Afghanen (29 und 30) wurden verhaftet.

NÖ. Die Polizei bestätigt den Einsatz, der sich - wie erst jetzt bekannt wurde - am Dienstag, den 18. Juni, um 18.20 Uhr im Freibad "Aqua Splash" in Traiskirchen abgespielt hat, gegenüber oe24.

Demnach sollen sich zwei Badegäste, afghanische Asylwerber, im Strudelbecken ganz nahe an mehrere unmündige Kinder von 9 bis 14 - insgesamt fünf Mädchen und einen Buben - gedrängt und sie sexuell belästigt, sprich: an den Intimstellen betatscht und begrapscht haben.

Die Opfer meldeten eines nach dem anderen ihre schlimmen Erlebnisse dem Bademeister, der schließlich die Polizei alarmierte. Die beiden Verdächtigen, ein 29- und ein 30-jähriger Afghane (die nur mit einem Lachen bisher auf alle Vorwürfe reagiert haben), wurden am Freibad-Gelände festgenommen.

Die Übergriffe ereigneten sich im sogenannten Strudelbecken. © Niederösterreich.at

Bei der polizeilichen Einvernahme am nächsten Tag wurden die mutmaßlichen Täter von den Mädchen auf einem Lichtbild eindeutig identifiziert. Gegen beide Asylwerber wurde mittlerweile die U-Haft verhängt - sie sitzen in Wiener Neustadt wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr hinter Gittern.

Bis zu 2 Jahre Haft möglich

Den beiden Zuwanderern droht extremes Ungemach. Denn laut Gesetz kann sexuelle Belästigung mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden, wenn sie "mit mindestens einer weiteren Person in verabredeter Verbindung" begangen wurde, was gegenständlich in Traiskirchen der Fall zu sein scheint. Außerdem werden sich die Ereignisse auf jeden Fall auf ihr Asylverfahren auswirken - mit einer Ablehnung bzw. Abschiebung ist zu rechnen.