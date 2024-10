Kinderbande überfiel Jugendliche in Wien

Die beiden Verdächtigen sind zwölf und 13 Jahre alt.

Zwei Jugendliche sind in der Nacht auf heute, Samstag, in Wien-Leopoldstadt von einer Gruppe von fünf Zwölf- bis 13-Jährigen überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei stieß bei ihrer Fahndung unweit des Tatortes auf die jungen Verdächtigen mit serbischer, syrischer, afghanischer und österreichischer Staatsbürgerschaft. Sie wurden angezeigt und in Obsorge übergeben, berichtete die Polizei.

Bei den fünf Tatverdächtigen fanden die Beamten auch Diebesgut, das den drei Opfern zugeordnet werden konnte. Weiters wurde ihnen ein Messer abgenommen, mit dem die Jugendlichen bedroht worden sein sollen.