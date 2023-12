× Klima-Kleber im Bikini am Christkindlmarkt

Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sorgten mit einer freizügigen Aktion am Weihnachtsmarkt im Wiener Türkenschanzpark für Aufsehen.

Wien. Am Mittwoch boten Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" für ein ungewöhnliches Bild: Sie erschienen im Bikini am Weihnachtsmarkt im Wiener Türkenschanzpark. Ziel der satirischen Aktion? Die Klima-Aktivisten wollten veranschaulichen, "wie rosig sich viele Menschen die Folgen der Erderhitzung vorstellen", erklärt die Gruppe in einer Aussendung. "Es hatte im Dezember bereits 17 °C – endlich kann ich im Badeanzug Glühwein trinken – danke, Herr Bundeskanzler!", sagt die 23-jährige Filmstudentin Emilia zur Bikini-Aktion.

Was 3° mittlere Erderhitzung tatsächlich bedeuten, erklärt Pressesprechrin Anna Freund: "Hitze, Dürre, Überschwemmungen und Muren reduzieren die bewohnbare und nutzbare Landfläche, und zu Hunger und Infektionskrankheiten drohen soziale und militärische Konflikte. Unsere Demokratie und der Rechtsstaat sind in Gefahr." Sie kritisiert, dass Österreich genau auf diese +3° zusteuere, statt durch Umsetzung der Empfehlungen des Klimarates die vereinbarten Klimaziele einzuhalten.

"Wir gönnen den Menschen ein Lachen", erklärt sie die neue, klebstofffreie Protestform der Letzten Generation, “aber wenn man dann liest, dass die Regierung die Klimakatastrophe durch fossiler Subventionen weiter anheizt, statt diese wie vom Klimarat empfohlen auslaufen zu lassen, gefriert einem das Lachen trotz der heurigen Rekordtemperaturen. Bei 3° Erderhitzung lacht niemand mehr."