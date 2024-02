Nach versuchtem Doppelmord: U-Haft verhängt Über einen 73-Jährigen, der am Samstag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) seine 48-jährige Tochter und deren gleichaltrigen Mann zu töten versucht haben soll, ist am Sonntag wegen des Verdachts des zweifachen Mordversuchs die U-Haft verhängt worden.