Knuspriger Knabberspaß - jetzt im recycelfähigen Karton (FOTO)

Das Trockenfutter von Whiskas® macht die Welt nicht nur für Katzen schöner. Whiskas® treibt sein Engagement zum Schutz der Umwelt voran und ändert die Verpackung der beliebten Knackits (950 g). Die Knusperbissen von Whiskas® Trocken sind außen knackig, mit einer weichen und köstlichen Füllung - und genau die richtige Wahl für wählerische Katzen. Mit fünf abwechslungsreichen Varianten im Sortiment, läuft jeder Tag ganz nach Geschmack. Katzenliebhaber kaufen das vollwertige Futter von Whiskas® Trocken sehr bewusst, weil die leckeren Knackits im Napf so gut ankommen und sie alles enthalten, was die flauschigen Feinschmecker brauchen. Ab sofort gibt es noch einen guten Grund mehr, sich für das beliebte Trockenfutter zu begeistern: Whiskas® Trocken tauscht die Folien- gegen eine Kartonverpackung und leistet damit einen wichtigen Betrag zur Reduzierung von Plastik. Die Gesundheit und das Glück ihrer Lieblinge ist Haustierbesitzern eine Herzensangelegenheit. Aber auch der Nachhaltigkeitsgedanke spielt bei der Futterwahl zunehmend eine Rolle[1]. Aus diesem Grund führt Whiskas® die neue Verpackung aus recycelbarem Karton ein und verleiht Whiskas® Trocken (950 g) damit ein zeitgemäßes Outfit. Darüber hinaus werden die Rezepturen in Zukunft nur Fisch aus nachhaltigem Fischfang enthalten und in Produktionsstätten hergestellt, die erneuerbaren Strom verwenden. Die Inhalte der neuen Kartons haben sich zum (Katzen)-Glück nicht verändert: Die Rezepturen werden von den Whiskas®-Ernährungsexperten ausschließlich aus köstlichen, nahrhaften Zutaten zubereitet. Sie enthalten genau das, was Katzen brauchen, um vom verspielten Kätzchen bis zum weisen Senior glücklich und gesund zu bleiben. Seit April im neuen recycelfähigen Karton erhältlich: Whiskas® Trocken - von innen und außen gut!

[1: Mars Brand X Mars Sustainability Study, Streetbees UK 2020]