Koma-Prügler waren auch Gruppen-Vergewaltiger

Ein 21-Jährigen in Bischofshofen war von einer Gruppe Jugendlicher brutal ins Koma geprügelt worden. Einige davon sollen auch an einer Gruppenvergewaltigung beteiligt gewesen sein.

Ein 21-jähriger Kosovare wurde am Bahnhof von Bischofshofen von sieben Jugendlichen aus Österreich, der Türkei, Serbien und Slowenien eingekreist und ganz übel mit Faustschlägen und Tritten zusammengeschlagen.

Ins Koma geprügelt

Das Opfer erlitt schwerste Kopfverletzungen und fiel sogar ins Koma. Im Spital wurde ihm ein Teil der Schädeldecke entfernt. Vor Ort half dem Jugendlichen niemand. Er wurde von der Schlägerbande auch noch beraubt.

Sieben Tatverdächtige

Mittlerweile konnten die Behörden alle sieben Tatverdächtigen ausforschen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat einen Haftbefehl ausgestellt. Es handelt sich um zwei 16-jährige Österreicher, einen 18-jähriger Slowenen, einen 19-jähriger Türken, zwei Serben im Alter von 16 und 17 Jahren sowie einen 19-jähriger Bosnier.

Brutale Gruppenvergewaltigung

Jetzt kommt ans Licht, vier der Koma-Prügler sollen auch an einer Gruppenvergewaltigung im Dezember 2023 in Bischofshofen beteiligt gewesen sein. Damals fielen neun Jugendliche über zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren her und vergewaltigten sie. Die Täter sollen ihre Tat mit dem Handy gefilmt haben.