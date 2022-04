Kratky spitzelt gegen Wolf: “Arbeitet er jetzt für Elon Musk?

Ö3-Star Robert Kratky nahm ZiB2-Moderator Armin Wolf auf die Schippe.

Der Twitter-Kauf von Milliardär Elon Musk sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. ORF-Radio-Star Robert Kratky nutze das Thema für einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Kollegen Armin Wolf.

“Wenn Elon Musk Twitter gekauft hat – dann arbeitet jetzt Armin Wolf für Elon Musk?”, spielte Kratky in der Früh beim "Ö3-Wecker - Guten Morgen Österreich" auf die intensive Social-Media-Präsenz des ZiB-Moderators an. Armin Wolf, der 553.000 Twitter-Follower hat, postet regelmäßig auf der Plattform.

Musk übernimmt Twitter

Der reichste Mann der Welt und Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat künftig beim Kurznachrichtendienst Twitter das Sagen. Am Montag stimmte das weltweit bekannte Unternehmen mit mehr als 217 Millionen Nutzern dem Kaufangebot in Höhe von 44 Milliarden Dollar zu. Musk will die 16 Jahre alte Firma nun von der Börse nehmen. Die Zukunft von Twitter unter Musk sei ungewiss, sagte Twitter-Chef Parag Agrawal zu Mitarbeitern.