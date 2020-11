Kriminal-Statistik: Aus diesen Ländern kommen die Straftäter

oe24 liegt die geheime Kriminal­statistik 2020 vor. Das sind die Herkunftsländer der Straftäter.

Die Kriminalität ist in Österreich im ersten Halbjahr während der Corona-Krise deutlich gesunken. Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Hannes Amesbauer, die oe24 vorliegt.Demnach gab es im ersten Halbjahr 2020 in Österreich im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent weniger Straftaten. Insgesamt gab es heuer in den ersten sechs Monaten 215.478 Fälle.Insgesamt werden laut Kriminalitätsstatistik 136.793 Tatverdächtige geführt. Davon sind 56.234 "fremde Tatverdächtige".