Landwirt überschlug sich in Tirol mit Traktor

Ein 68-jähriger Landwirt hat sich am Montag im Tiroler Niederndorferberg (Bezirk Kufstein) mit seinem Traktor überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Österreicher hatte in abschüssigem Gelände Düngearbeiten durchgeführt, teilte die Polizei der APA mit. Dabei geriet sein Fahrzeug ins Rutschen. Der Schwerverletzte suchte noch selbst sein Wohnhaus auf und setzte einen Notruf ab. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.