Laxenburgs magische Lichterwelten

›Illumina‹ verwandelt den Schlosspark Laxenburg noch bis 12. Jänner in ein leuchtendes Wunderland.

Der historische Schlosspark präsentiert sich bei der vierten Ausgabe von „Illumina“ in einem völlig neuen Licht. Der brandneue drei Kilometer lange Rundweg startet mit einem funkelnden Musiktunnel, wo Walzerklänge zum Hindurchtanzen einladen.

Der HIngucker: Die Franzensburg ist gemschückt mit frabenprächtigen Videoinstallationen. © Magmag Group ×

Leuchtende Feen weisen den Weg zum See und zum spektakulären Feuerwerk aus Wasser und Licht, untermalt mit Johann Strauss‘ Polka „Unter Donner und Blitz“. Zu den Highlights im größten Lichtergarten Österreichs zählen die mit farbenprächtigen Projektionen geschmückte Franzensburg und die Lasershow. Beeindruckend ist auch das neue Laserdach. Es lädt zum Verweilen ein.

"It's raining light" - es regnet Licht im Schlosspark Laxenburg. © Magmag Group ×

Stärken kann man sich in den zwei neu errichteten Gastrozonen mit bunt leuchtendem Kinderspielplatz. Die verschiedenen Foodtrucks bieten Glühmost, Kinderpunsch, große Brezen und Schnitzel oder Zwiebelrostbraten in der Box sowie allerlei Süßigkeiten wie Schaumbecher oder in Schokolade getunkte frische Erdbeeren an bis hin zu Veggie und Vegan.

Auf www.ticket24.at gibt es online Premiumtickets, die an einem beliebigen Tag innerhalb der Öffnungszeiten gültig sind. Als Familie (2 Erw. + 2 Kinder) kann man damit insgesamt 44 Euro sparen.